SINIR DIŞI EDİLDİ

Şüpheli yasal işlemlerin ardından sınır dışı edildi. Hal yetkilileri şahsın hal ile bir ilgisi olmadığını ve yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

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