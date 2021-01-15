Kenarda asılı duran kornea dokusunu 8-10 dikişle yerine tutturduk. Ertesi gün görmeye başladı. Takılan doku tam olarak yerine oturdu. Kızımız şu anda iyileşme sürecinde. Astigmatı oluştu, ona yönelik tedaviyi uyguladığımızda tamamen iyileşmiş olacak" diye konuştu.

Belinay Avcı ise ameliyat sayesinde yeniden sağlığına kavuştuğunu belirtip, "Babamla yastık savaşı oynuyorduk. Avizenin camı gözüme isabet etti. O an çok korkmuştum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hastaneye gittiğimde gözüm ile ilgili doktorların söyledikleri beni ve ailemi çok korkuttu. Ancak, ameliyatın ardından sağlığa kavuştum. Eskisi gibi görebiliyorum. O nedenle çok mutluyum. Doktorum Safiye hanıma çok teşekkür ediyorum" dedi.