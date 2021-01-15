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    • 15.01.2021 18:26
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    • 15.01.2021 18:30
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    Kısıtlama öncesi 'da trafik yoğunluğu! İşte son yol durumu

    Son dakika haberi... ’da cuma aşamı sokak kısıtlamasına saatler kala işten çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle TEM Otoyolu ve E-5 Karayolunda trafik yer yer adeta durma noktasına geldi. İşe son yol durumu...

    İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat

    İstanbul'da cuma aşamı sokak kısıtlamasına saatler kala işten çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

    YÜZDE 60'IN ÜZERİNE ÇIKTI
    Cevizlibağ'da mesai bitiminde trafik ve insan yoğunluğu kameraya yansırken, İBB'nin uygulaması üzerinden trafik yüzde 60'ın üzerine çıktı.

    İstanbul'da, haftanın son gününde mesaiyi bitiren vatandaşlar evlerine gitmek için yola koyuldu. İşten çıkan vatandaşlar trafikte ve toplu ulaşım araçlarında yoğunluk oluşturdu.

    UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
    Yoğunluk nedeniyle TEM Otoyolu ve E-5 Karayolunda trafik yer yer adeta durma noktasına geldi. Ana arterlerdeki birçok noktada uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 18.00 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 60'ın üzerine çıktı.

    Cevizlibağ'da mesai çıkışı evine giden vatandaşlar, metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu.

    İŞTE SON YOL DURUMU
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    Haberler Yaşam Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu! İşte son yol durumu