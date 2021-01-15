Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi, 9 Ocak Cumartesi günü, yalnız yaşadığı Yunus Emre Mahallesi'ndeki apart dairesinde ölü bulundu.



Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Yurtkölesi'nin boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi.







Kayıtlarda, yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip çıktığı tespit edildi. Yapılan incelemede bu kişinin boynundaki Arapça yazılı bir dövme dikkati çekti. Bu dövmeden şüphelinin, Yurtkölesi'nin eski sevgilisi İran uyruklu Shayan Kheyrian (25) olduğu belirlendi. Şüpheli Kheyrian, kaldığı evde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kheyrian, polisteki ifadesinde; Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, barışmak için eve gittiğini ancak bu teklifini geri çevirince çıkan tartışmada boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan Kheyrian, gönderildiği Kocabaş D tipi Cezaevi'nde tek başına kaldığı hücresinde önceki gün cezaevi görevlileri tarafından ölü olarak bulundu. Kheyrian'ın, yırtarak ip haline getirdiği çarşaf ile tavanda bulunan boruya kendini asarak intihar ettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı olay ile ilgili soruşturma başlattı.





CENAZE İRAN'A GÖNDERİLDİ

İntihar ettiği belirlenen Kheyrian'ın cesedi dün Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Kheyrian'ın cenazesi İran Büyükelçiliği'nin de devreye girmesiyle uçakla ülkesine gönderildi.