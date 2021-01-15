Zonguldak-Ereğli kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu bölgede seyir halindeki Ramazan D'nin kullandığı 34 GV 234 plakalı yolcu otobüsü devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 15 kişi, ekiplerce otobüsten çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Zonguldak-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde 16 yolcunun bulunduğu öğrenildi.
Kazadan yara almadan kurtulan ve isminin açıklanmasını istemeyen yolcu, yolda seyir halindeyken bir anda kaymaya başlayan otobüsün daha sonra devrildiğini söyledi.
Yolcuların kaza anında panik yaşadığını anlatan yolcu, yaralıların ekiplerce otobüsten çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
KAR YAĞIŞI DÜNDEN BERİ ETKİLİ OLUYOR
Zonguldak'ta dün başlayan kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde yolda kalan tırlar nedeniyle kapanan yol çalışmaların ardından yeniden açıldı. Ekiplerin karayolundaki denetimleri sürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde dün başlayan kar yağışı kısa sürede etkili oldu. Ereğli istikametine duran ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol ekiplerin tuzlama ve yol açma çalışmaları gece boyunca sürdü.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler çalışmalarına devam etti. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yol güzergahında devriye çalışmalarını sürdürdü.
Kar yağışının devam etmesi nedeniyle sürücülere kar lastiksiz yola çıkmamaları uyarılarında bulunuldu.