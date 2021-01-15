Evde elma sirkesi nasıl yapılır? Evde pratik ve kolay hazırlanan elma sirkesi tarifi!

Hem yemekleri, salataları lezzetlendiren hem de insan sağlığına büyük katkısı olan elma sirkesini evde yapmak isteyenler araştırmalar yapıyor. Peki Evde elma sirkesi nasıl yapılır? Evde pratik ve kolay hazırlanan elma sirkesi tarifini sizler için haberimizde derledik, siz de uygulayarak doğal olarak evdeki malzemelerinizle bu tarifi çıkarabilirsiniz. Peki elma sirkesinin faydaları nelerdir?
EVDE ELMA SİRKESİ NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
5 kilo elma
5 litre içme suyu
1 avuç içi çiğ nohut (Mayalanması için)
Yarım çay bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı bal
Tülbent
Yapılışı:
Elmaları yıkayıp kabukları ile beraber küp küp kesiyoruz.
Kavanozun ağzına kadar elma ile dolduruyoruz
Bir avuç içi nohut atıyoruz
1 yemek kaşığı bal ekliyoruz
Yarım çay bardağı toz şeker ilave ediyoruz
Üzerini geçinceye kadar içme suyu ekliyoruz
Karıştırıyoruz.
Bir hafta her gün gelip gidip karıştıralım
Üzerine temiz bir tülbent örtüp lastikle tut turuyoruz
Karanlık ve serin bir yerde bekletiyoruz
Üzerine sinekler gelince sirkenin olduğu anlaşılıyor o zamana kadar beklemelidir.
Sirkeyi önce süzgeçten sonra temiz bir tülbentten süzüyoruz
Dilediğiniz kavanoz veya şişelere doldurup istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.
ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Elma sirkesinin faydaları arasında; kilo vermeyi hızlandırma, kolesterolü düşürme, enfeksiyonlarla savaşma, kan şekeri kontrolü ve şeker hastalığının diğer belirtilerini yatıştırma gibi önemli yararlar sayılabilir. Elma sirkesi, çorba kaşığı başına sadece üç kalori içerir. İçinde çok fazla vitamin veya mineral yoktur.