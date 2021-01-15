Evde elma sirkesi nasıl yapılır? Evde pratik ve kolay hazırlanan elma sirkesi tarifi!

Yapılışı:

Elmaları yıkayıp kabukları ile beraber küp küp kesiyoruz.

Kavanozun ağzına kadar elma ile dolduruyoruz

Bir avuç içi nohut atıyoruz

1 yemek kaşığı bal ekliyoruz

Yarım çay bardağı toz şeker ilave ediyoruz

Üzerini geçinceye kadar içme suyu ekliyoruz

Karıştırıyoruz.

Bir hafta her gün gelip gidip karıştıralım

Üzerine temiz bir tülbent örtüp lastikle tut turuyoruz

Karanlık ve serin bir yerde bekletiyoruz

Üzerine sinekler gelince sirkenin olduğu anlaşılıyor o zamana kadar beklemelidir.

Sirkeyi önce süzgeçten sonra temiz bir tülbentten süzüyoruz

Dilediğiniz kavanoz veya şişelere doldurup istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.