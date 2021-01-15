İriliği ve sadakati nedeniyle koyun sürülerinin korunmasında tercih edilen 'Aksaray malaklısı', Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname'sinde "Anadolu'da bir 'aslan' gördüm" diye geçiyor, bu nedenle bazı yörelerde 'Anadolu aslanı' olarak da adlandırılabiliyor.