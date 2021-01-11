



Ben karşı apartmanda kalıyorum. Keşke sesleri duyup yardıma koşabilseydim. Suçlu inşallah fazlasıyla cezasını çeker" dedi. Yurtkölesi'nin komşusu Fatih Özmen ise, "Çok üzücü bir olay. Umarım bir daha böyle bir olay yaşamayız. Kadın cinayetleri de inşallah son bulur. Bu tür şeyleri haberlerde izliyorduk. Bu yaşadığımız olay bizi çok sarstı. İki gündür ne yemek yiyebiliyoruz ne uyku uyuyabiliyoruz" diye konuştu.