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    • 15.01.2021 20:42
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    - seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! Şanlıurfa 'na acil iniş yaptı...

    ’nin başkenti ’dan ’ın başkenti ’ya giden uçak bir yolcunun aniden rahatsızlanması sonucu Şanlıurfa 'na acil iniş yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yolcunun koronavirüse yakalandığı belirtildi.

    İHA



    Edinilen bilgiye göre, İngiltere'nin başkenti Londra'dan Katar'ın başkenti Doha'ya giden Katar Havayollarına ait Boeing 787 model uçak, yolculardan birinin aniden rahatsızlanması sonucu öğleden sonra Şanlıurfa Gap Havalimanı'na acil iniş yaptı.




    Koronavirüs şüphesi bulunan yolcunun ilk müdahalesi uçakta yapıldı.




    HASTANEYE KALDIRILDI
    Gümrük ve pasaport işlemleri yapılan yolcu, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



    Uçak gerekli işlemlerin ardından akşam saatlerinde Gap Havalimanı'ndan havalanarak yoluna devam ederken yapılan kontrol ve testlerde yolcunun koronavirüse yakalandığı tespit edildi.



    Yolcu hastanede karantinaya alınırken uçakla irtibata geçen Türk yetkililer, yolcuda koronavirüs tespit edildiğini iletti.

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