Boğa burcu için 2021'in ilk yarısında aşk hayatında değişiklikler olabilir.
Bazıları yeni bir aşka yelken açmak için görünüşlerini değiştirmeye karar verebilir.
Diğerleri zaten sahip oldukları ilişkiyi pekiştirmek için çok çalışacaklar.
Astral haritanızda, yararlı bir yıldız olan Venüs, katı bir gezegen olan Satürn ile yüzleşecek ve bu yüzden bir aşk krizinden geçme olasılığınız çok yüksek.
İlişkinizin tehlikede olduğunu hissediyorsanız, birkaç günlüğüne bir yere geri çekilmek kötü bir fikir olmaz.
Partnerizine karşı çok katı ve zorlayıcı olmayın. Cezalandırılabilirsin! Kendinize karşı çok sertsiniz, ancak bu boğulmak veya partnerinizi suçlu hissettirmek anlamına gelmez.
Yılın ikinci yarısında ya geçmişten sonsuza dek kopacaksınız ya da zaten sahip olduğunuz tozlu, uzun vadeli ilişkinizi yeniden canlandıracaksınız.
KISMETİNİZ AÇILACAK!
Partnerinizle olan kalıcı anlaşmazlıklar konusunda dikkatli olun. Bekarsanız, akrabalarınızın düzenlediği bir davette özel biriyle tanışabilirsiniz. 2021'in sonlarına doğru birini bulma şansınız yüksek. Olağanüstü bir ilişkiye başlayabilirsiniz.