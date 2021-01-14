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    • 14.01.2021 23:19
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    'da yaşlı kadın, kendisine ve engelli kızına uygulayan kocasını layarak öldürdü

    'da  (75) kendisine ve engelli kızına uyguladığını iddia ettiği eşi 'ü (80) layarak öldürdü. Nimet Akgün, gözaltına alındı. İşte feci olayın detayları...

    Şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü

    Korkunç olay, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 29'uncu Sokak'ta çiftin ikamet ettiği evde yaşandı.

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    Nimet Akgün, kendisine ve kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Ali Akgün ile tartıştı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Nimet Akgün, eşi Ali Akgün'ü bıçakladı. Ali Akgün, kanlar içinde yere yığılırken, gürültü sesi duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Akgün'ün öldüğü belirlendi. Polis evde inceleme yaptı.

    İncelemelerin ardından Ali Akgün'ün cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Nimet Akgün gözaltına alınarak, kızı N.A. ile birlikte karakola götürüldü.
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