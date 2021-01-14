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    • Yaşam
    • 15.01.2021 06:13
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    • 15.01.2021 06:13
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    SON DAKİKA: Hırsızlar önce çaldılar sonra yaktılar

    Son dakika haberine göre, 'nın ilçesinde kimliği belirsiz hırsızlar otomobili önce çaldılar. Daha sonra da parmak izlerinin tespit edilmemesi için yaktılar.

    İHA
    Önce çaldılar sonra yaktılar

    Edinilen bilgiye göre olay, gece geç saatlerde 'nın ilçesi Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi.


    SAHTE PLAKA ÇIKTI
    Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, aracın çalıntı olduğu ve üzerinde sahte plaka takılı olduğu tespit edildi.

    Hırsızların otomobili çaldıktan sonra kundakladığı düşünülen olayda, kimliği belirsiz hırsızların otomobili, parmak izleri tespit edilemesin diye yaktıkları üzerinde duruluyor. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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