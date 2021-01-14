Kilosu 400 TL! Safranlı bal yok satıyor

Safran yetiştiriciliğinin çok zor olduğunu, bin soğanla üretime başlayan Yiğit'in bunu 5 bin soğana çıkarmayı hedeflediğini dile getiren Kiyas, "Şu an çiçekler açmaya başladı ve üreticimiz hasadını yapmaya başladı. Çiftçimizin amacı arılarını da buraya getirerek ülkemizde çok yüksek ticari değeri olan safranlı balı üretip piyasaya sunmak." ifadelerini kullandı.