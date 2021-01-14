SON DAKİKA: Kadın elbisesi giyerek kaçmaya çalışırken yakalandı: 16 yıl 9 ay 2 gün hapis cezası bulunuyordu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta Çekmeköy Nişantepe Mahallesi'nde "Hırsızlık" ve "Taksirle ölüme neden olma" suçlarından aranan ve "Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması" suçunun firarisi olan şüpheli F.D.'yi (39) yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu adrese gitti.