Aracımızdan inince dereye uçan bir arabadan sesler geldiğini fark ettik. Hemen dereye atladık ve araçta bulunan anne ve kızı çıkardık. Kendi aracımızla hastaneye götürdüğümüz sırada bize birisinin daha olduğunu söylediler. Hemen ekiplere haber verdik ve hastaneye bırakır bırakmaz geri buraya döndük ve tekrar dereye girdik." dedi.



Kaza sonrası ağır şekilde yaralanan anne Nesibe Yüzüak ve kızı Zümra Yüzüak Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.