Polis, kahvehanede yaptığı araştırmada, iş yerinin arka tarafından bir pasajın koridoruna açılan bir gizli kapının olduğunu belirledi. Kapıyı açıp koridora çıktığında ise kumar oynamak için sunta ve demir parmaklıklarla çevrili bir bölümle karşılaştı. Aynı zamanda koridordan da olası bir polis baskınında kaçabilmek için sokağa çıkan bir kapının olduğunu saptadı. İş yerinde de kumar oynayan kişilerin isimleri ve onlara ait borçlarının bulunduğu bir defter de ele geçirildi.

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