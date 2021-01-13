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    • 13.01.2021 18:46
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    • 13.01.2021 18:53
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    Karantinayı ihlal eden kişi banka girişinde kodu sorgusunda yakayı ele verdi

    'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında karantinada olması gerekirken bankaya giden kişi, hastaneye götürüldü.

    AJANSLAR
    Karantinayı ihlal eden kişi banka girişinde yakalandı

    Pazarcı Sezai Elbas (62), bu sabah, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde Kovid- 19 testi yaptırdı. Kovid-19 şüphesi bulunan Sezai Elbas, test sonucu belli olmadan evinden ayrılıp bankaya gitti.

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    Girişte görevlilerin HES kodu sorgusunda izolasyonda olması gerektiği tespit edilen bu kişinin durumu polis ekiplerine bildirildi.

    Banka önüne gelen polislerin talebiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Sezai Elbas'ı ambulansa bindirdi.

    Sezai Elbas'ın, hastanedeki kontrollerinin ardından izolasyonda tutulacağı evine götürüleceği öğrenildi.

    HES kodundan riskli grupta olduğu görülünce ambulansla evine gönderildi.

    "TURP GİBİYİM"

    Ambulans beklerken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına spor yaparak poz veren Elbas, "Ben hasta değilim. 'Çocuğumuza bir şey olmasın' diye sabah kendimi kötü hissettim. Devlet hastanesine test olmak için gittim. Test yapıp, bıraktılar. Sonucun beşte belli olacağını söylediler. Ben de eşimle birlikte bankaya geldim. 'Korona çıktın' dediler. Turp gibiyim, burada şimdi spor bile yaparım. Yok ben de korona" dedi.
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