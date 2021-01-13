HES kodundan riskli grupta olduğu görülünce ambulansla evine gönderildi.

"TURP GİBİYİM"

Ambulans beklerken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına spor yaparak poz veren Elbas, "Ben hasta değilim. 'Çocuğumuza bir şey olmasın' diye sabah kendimi kötü hissettim. Devlet hastanesine test olmak için gittim. Test yapıp, bıraktılar. Sonucun beşte belli olacağını söylediler. Ben de eşimle birlikte bankaya geldim. 'Korona çıktın' dediler. Turp gibiyim, burada şimdi spor bile yaparım. Yok ben de korona" dedi.