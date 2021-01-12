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    • 12.01.2021 22:13
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    • 12.01.2021 22:16
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    İstanbul Havalimanı'nda yakalanan lı yolcunun midesinden 1 milyonluk çıktı!

    Son dakika haberi... Midesinden 1 milyonluk zehir çıktı.İstanbul Havalimanı'nda, ülkesi Benin'den aktarmalı olarak 'e uçuşu olan lı bir yolcunun midesinden 93 kapsül çıktı. Ele geçirilen metamfetaminin piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

    DHA
    Midesinden 1 milyonluk zehir çıktı!

    Uyuşturucu tacirleri her geçen gün yeni bir yönteme başvuruyor.

    İstanbul Havalimanı'nda, Afrika ülkesi Benin'den aktarmalı olarak Madrid'e uçuşu olan Ganalı bir yolcunun midesinden 93 kapsül metamfetamin çıktı.

    ŞÜPHELİ HAREKETLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ
    İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 29 Aralık'ta dış hatlar transit alanda Benin'den gelen Gana uyruklu bir yolcuyu 'risk analizi' çalışması kapsamında takibe aldı. Madrid'e transit uçuşu olan Ganalı yolcu terminalde şüpheli hareketleriyle dikkat çekti.

    YUTMA YOLUYLA UYUŞTURUCU KURYELİĞİ
    Yolcunun fenalaşması üzerine polis, yutma yoluyla uyuşturucu kuryeliği yaptığı şüphesiyle Ganalı yolcuyu gözaltına aldı. Hastanede yapılan kontrollerde şüphelinin röntgen ve tomografi görüntülerinde midesinde kapsüllerin içine gizlenmiş uyuşturucu madde tespit edildi.

    PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON LİRA
    Yapılan tıbbi müdahalenin ardından Ganalı yolcunun yuttuğu içinde metamfetamin olan 93 adet kapsül midesinden çıkartıldı.

    Ele geçirilen metamfetaminin piyasa değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenilirken, tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Ganalı yolcunun tutuklandığı belirtildi.

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