Esenler'de 4 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı.
Yangın, akşam saatlerinde Esenler Kemer Mahallesi 922 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 6 kişilik bir ailenin yaşadığı 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
VATANDAŞLAR AİLEYİ YANGINDAN KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU
Evin penceresinden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar, aileyi yangından kurtarmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların kurtardığı yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürüldü.
2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan iki çocuk yapılan müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ev içerisinde inceleme yapan ekipler, yangın çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.