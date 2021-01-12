VATANDAŞLAR AİLEYİ YANGINDAN KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Evin penceresinden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar, aileyi yangından kurtarmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.