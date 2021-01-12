Ankara Valiliği, Başkentlileri kuvvetli yağış konusunda uyardı. Valiliğin Twitter hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler kullanıldı:
"Ankara il genelinde çarşamba sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak yağmurlar tahmin edilmektedir."
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği de vurgulandı.
METEOROLOJİ'DEN ANKARA'YA SARI UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, yarın kuvvetli sağanakla başlayacak yağışın, ilerleyen saatlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Gece ilerleyen saatlerde kuvvetli rüzgarların etkisini artırması ve sabah saatlerine kadar zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.