Salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Hacıbektaşoğlu, hasta sayısının çok azaldığını vurguladı.

"SON 9 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GELDİ"

Hacıbektaşoğlu, salgın döneminin çok kolay geçmediğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Hepimizin işinde, hayatında ve evinde çok sıkıntılarla geçti ama çok önemli tedbirler alındı, uygulandı. Herkes bunu üstlendi, sahiplendi. Yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlikle çok şükür bugünlere geldik. Şu an itibarıyla Kovid-19 vakaları son 9 ayın en düşük seviyesine geldi. Yani salgının başladığı birinci ve ikinci aya neredeyse geriledik vaka sayıları olarak. Geçen aralık ayı pik yapmıştık. Bugün yüzde 89,3 ile aralık ayına göre vaka sayılarımız düşmüş durumda. Mart ve nisan ayları seviyelerine geldik. Salgının başladığı ilk aylara geldi."