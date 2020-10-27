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    • Yaşam
    • 27.10.2020 13:23
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    • 27.10.2020 13:29
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    Dicle Nehri kenarında korkutan görüntü: Binlerce telef oldu

    'da barajdan gelen suyun kesilmesi nedeniyle Dicle Nehri'nde binlerce telef oldu. Nehre bırakılan atık sular ve nehrin yeterince beslenememesi sonucu telef olan balıkların kıyıya vurması hem Dicle Nehri'nde kötü bir görüntü oluşturdu hem de kötü kokuya neden oldu.

    İHA
    Dicle Nehri'nde korkutan görüntü

    Diyarbakır'da, birçok balık çeşidinin yaşadığı Dicle Nehri, şimdi bu canlılığını kaybetmek üzere. Barajdan bırakılan suyun kesilmesi ile birlikte su seviyesi düşen nehirde balıklar, oksijensiz kalarak telef oldu.

    KÖTÜ KOKU YAYIYOR
    Yeterli suyun olamaması sonucu telef olan balıklar, nehir boyunca kıyıya vururken, özellikle kentin simgelerinden olan tarihi On Gözlü Köprü çevresinde kıyıya vuran balıklar, hem görüntü kirliliğine hem de kötü koku yayılmasına neden oldu. Bu durumdan rahatsız olan çevre esnafı ve vatandaşlar, soruna bir çözüm bulunmasını istedi.



    "SUYUN KESİLMEMESİ LAZIM"
    Yıllardır bu bölgede kafe işleten Mahmut Çolak, Dicle Nehri üzerinde barajların olduğunu ve bu suyun kesilmesinin oksijen oranını azalttığını söyledi.

    Yıllardır Dicle Nehri kıyısında esnaflık yaptığını ve bu durumu hiç görmediğini anlatan Çolak, "Atık sular da Dicle Nehri üzerine dökülünce bir zehirlenme oluyor ve balık ölümleri gerçekleşiyor. Suyun bir seviyede kalması gerekiyor. Balıkların yaşaması için gerekli olan oksijeni alabilmesi yeterli su miktarının olmasına bağlıdır.

    Yeterli oksijeni alamayan ve yaşaması için gereken su ortamını bulamayan balıklar ve diğer canlıların ölmesi kaçınılmazdır. Tüm yetkililer gelip burada balıkların telef olmasını kendi gözleriyle görmesini istiyorum. Bir an önce çözüm bulunmasını rica ediyorum" dedi.
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