KÖTÜ KOKU YAYIYOR

Yeterli suyun olamaması sonucu telef olan balıklar, nehir boyunca kıyıya vururken, özellikle kentin simgelerinden olan tarihi On Gözlü Köprü çevresinde kıyıya vuran balıklar, hem görüntü kirliliğine hem de kötü koku yayılmasına neden oldu. Bu durumdan rahatsız olan çevre esnafı ve vatandaşlar, soruna bir çözüm bulunmasını istedi.