"Önümüzdeki günleri düşünmek lazım. Bu şekilde devam ederse susuz kalırız, kıtlık olur. Ben doğma büyüme Sivas'tayım ancak daha hiç böylesi bir doğa olayıyla karşılaşmamıştım. Bu sıcaklıklardan rahatsız oluyoruz" dedi.