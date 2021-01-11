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    • 11.01.2021 18:05
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    Son dakika: Genel Müdürü 'den yolculara uyarı: Uçak içinde lütfen takmayın

    Son dakika haberi... Türk Hava Yolları () Genel Müdürü 'den yolculara maske uyarısı geldi. Ekşi, "Uçak içinde lütfen takmayınız." ifadelerini kullanarak, "Lütfen sağlık için yardımcı olalım." dedi.

    THY'den 'ventilli maske' uyarısı

    Türk Hava Yolları () Genel Müdürü 'den yolculara maske uyarısı geldi.

    Ekşi, "Uçak içinde lütfen takmayınız." ifadelerini kullanarak, "Lütfen sağlık için yardımcı olalım." dedi.

    "OTORİTELERCE YASAKLANMIŞTIR"
    Ekşi'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:
    "Uçak içinde VENTİLLİ MASKE lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım."

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    Haberler Güncel Son dakika: THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den yolculara uyarı: Uçak içinde lütfen ventilli maske takmayın