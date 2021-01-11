Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi'den yolculara maske uyarısı geldi.

Ekşi, "Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız." ifadelerini kullanarak, "Lütfen sağlık için yardımcı olalım." dedi.

"OTORİTELERCE YASAKLANMIŞTIR"

Ekşi'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Uçak içinde VENTİLLİ MASKE lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım."