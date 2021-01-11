Sürprizlere hazır olun! 2021'de oğlak burcunu ne bekliyor? | Burç yorumları

Size duygusal anlamda ket vuranlara, emeğinize karşı değer göstermeyenlere, kalbinizi açmanıza rağmen buna beklediğiniz değeri vermeyen kişilere "elveda" dediğiniz bir yıla girdiniz. Sizin için güven ve sadakat duygusu, yeni yılda güçlü bir biçimde hissettiğiniz duygular olacak. Yorucu ve keyifsiz anları ardınızda bırakmaya çalışırken yıpranmış olsanız da yeni yıl için adeta bir can suyu niteliğinde olacak...