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    Sürprizlere hazır olun! 2021'de oğlak burcunu ne bekliyor? | Burç yorumları

    Geçen yılı zorluklarla atlatan Oğlaklar, bu yıl sonuna kadar sürpriz mesleki başarılar, terfiler alabilirsiniz. Bu yıl sizin için, sadakat yılı olacak. Peki 2021 yılında oğlak burcunu ne bekliyor? İşte sizin için derlediğimiz burç yorumları...

    Sürprizlere hazır olun

    Geçen yılı zorluklarla atlatan Oğlaklar, bu yıl sonuna kadar sürpriz mesleki başarılar, terfiler alabilirsiniz. Bu yıl sizin için, sadakat yılı olacak. Peki 2021 yılında oğlak burcunu ne bekliyor? İşte sizin için derlediğimiz burç yorumları...

    Size duygusal anlamda ket vuranlara, emeğinize karşı değer göstermeyenlere, kalbinizi açmanıza rağmen buna beklediğiniz değeri vermeyen kişilere "elveda" dediğiniz bir yıla girdiniz. Sizin için güven ve sadakat duygusu, yeni yılda güçlü bir biçimde hissettiğiniz duygular olacak. Yorucu ve keyifsiz anları ardınızda bırakmaya çalışırken yıpranmış olsanız da yeni yıl için adeta bir can suyu niteliğinde olacak...

    Sorumluklar, kısıtlamalar, hastalıklar, ayrılıklar, kayıplarla birlikte yıllar sonra bile hatırlayacağınız önemli değişimler yaşadınız geçen yıl. Ama artık omuzlarınızdaki tüm yükleri ardınızda bırakacaksınız.

    HARCAMALARA DİKKAT


    Bahar ve yaz aylarıyla kısa seyahatler gündeme gelebilir. Çevrenizle iletişiminizin arttığı, dostlarınızla, ailenizle eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Yeni eğitim fırsatları karşınıza çıkarken, ticari konularda şanslar yakalayabilirsiniz. Masraflar artarken, yatırımlarınız konusunda risklerden uzak durmakta fayda var. Çünkü bu yıl ekonomi, siyasi değişimler, halk ayaklanmaları gibi konular yıl süresince önem taşıyacak. Siz de bundan etkileneceksiniz.

    AŞKTA YENİ DÖNEM!


    Aşk hayatınız, partneriniz, ilişkileriniz, çocuklarınızla ilgili konular, özellikle eğitimlerine dair değişimler, yeni kararlar gündeme gelebilir. Evliler 2020'de sarsıntı geçiren evliliklerini, bu yıl düzene sokacaklar. Nişanlılar için en iyi nikah dönemi, sonbahar gibi gözüküyor. Tanışma ve yeni bir aşkın temellerini atmak için Mayıs ayı uygun olarak gözüküyor.

    SAĞLIKLI KALIN


    Sağlığınıza yılın ikinci yarısı özellikle dikkat edin. Psikolojik anlamda danışmanlık alabilirsiniz. İşinizde ayrılıklar, mesleki değişimler, rutinleriniz, alışkanlıklarınız, çalışma koşullarınız, çalışma arkadaşlarınızda değişimler yaşanabilir.

    Zararlı bir alışkanlığı bırakabilir, beslenme sisteminizi yenilemek, spora başlamak adına yaşamınıza yeni bir düzen getirebilirsiniz.

    Özellikle kalp, akciğer problemleriyle karşılaşabilirsiniz. Bunun için vakit kaybetmeden uzmanlara gidin...

    RENK RENK OĞLAK
    RENK: Kurşuni, koyu kahverengi, nefti yeşil
    UĞURLU TAŞ: Lal, kırmızı kuvartz, kehribar


    ŞANSLI SAYI: 8
    ŞANSLI GÜN: Cumartesi

    KARŞIT BURÇ: Yengeç
    ŞEHİRLER: Madrit, Bankok


    METAL: Kurşun
    ÇİÇEKLER: Siyah gül, kadife çiçeği, kamelya, kasımpatı
    AĞAÇLAR: Porsuk ağacı, çam, söğüt, bodur ağacı, karaağaç, kavak

    KULAĞINIZA KÜPE OLSUN


    2021'nin ilk 4 ayında: Kalbinize dokunan kişilerden uzaklaşmayın. sizi yanlış etkileyebilecek kişilerin düşüncelerine körü körüne bağlanmayın.
    2021'nin ikinci 4 ayında: Yurtdışına çıkma planınızı bu döneme denk getirin. Maddi açıdan kimseye taviz vermeyin.
    2021'in son 4 ayında: Hayatınıza yeni bir soluk getirin. Kimse ile ego savaşına tutuşmayın.
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    Haberler Yaşam Sürprizlere hazır olun! 2021'de oğlak burcunu ne bekliyor? | Burç yorumları