Doğu Karadeniz'de son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile bahçelerde yakılan anız ateşleri örtü ve orman yangınlarına neden oldu. Trabzon, Rize, Artvin ve Ordu bugün 23 farklı noktada yangınlar çıktı. Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı ekiplerin yanı sıra belediye itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangınlardan bazıları söndürüldü. Ekipler yangınların devam ettiği 8 noktada alevlere müdahale ediyor.