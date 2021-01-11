Bir nokta ev sahibi yaptı

"ARTIK VİCDANEN ÇOK RAHATIM"

Yaklaşık 10 gündür Nevşehir'de gerçek ev sahibini arayan İlman, evin 69 yaşındaki Mehmet Ilman'a ait olduğunu öğrenmesinin ardından ise evin tapusunu gerçek sahibine teslim etti. Hayatında hiç Nevşehir'e gelmediğini ifade eden Mehmet İlman, "Artık vicdanen çok rahatım" dedi.

"HAK ETMEDİĞİM BİR ŞEY BU"

İlman, "Ben Ağrı doğumluyum ve uzun yıllar Kuşadası'nda ikamet etmekteyim. Bundan 10 gün önce Kuşadası'nda kaymakamlığa gittim. Yardım başvurusu için gittim. Kimliğimi verdim. Sonra ilgili arkadaş sana ev çıkmaz çünkü senin adına ev var dedi. Bende benim adıma ev olmaması lazım. Benim evim yok dedim.