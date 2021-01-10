Bu yıl karşınıza çıkacak şartlarla mücadele edecek, taviz vermeyeceksiniz. Ketum ve kararlı davrandığınızda şartlar sizden yana olacak. Bu yıl düşlediğiniz yolculuklara çıkabilirsiniz. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapacaksınız. Büyük ve önemli projelerin altına imza atarken kendinizi enerjik hissedeceksiniz.
Ancak tek şartı, fazla strese girmemeniz gerekiyor. Finans evinizde birçok değişime yol açacak. Yeni tanışacağınız kişiler, size iş ortaklığı bile teklif edecek. Yaratıcılığınız bu yıl sizin rehberiniz olacak.
ESKİ AŞKLAR KAPIYI ÇALACAK
Aşkta yanlış anlaşılmalara dikkat etmeniz gerekecek bu yıl. Sezgilerinizin yüksek oluşu arkadaşlarınızın dikkatini çekecek. 2021 dostlukların aşka dönüşeceği bir yıl. Ani başlayan geçici ilişkilerine karşı tedbirli olmalısınız. İlişkisi olan Yaylar 24 Nisan-12 Haziran tarihlerinde evlilik kararı alabilir.
12 Haziran-30 Temmuz arası eski aşklar sizi etkileyecek ama eski duygulara sünger çekeceksiniz. Sonbaharda tanışacağınız kişiler önce size hayran olacak ama arkasında kıskançlığa kapılacaklar.
16 Eylül-12 Ekim arası beğendiğiniz kişiye karşı duygularınızı gizleyeceksiniz. Yanlış anlaşılmak istemiyorsanız aşkınızı içinizde yaşayacaksınız.
İŞ, PARA, SEYAHAT
Bu yıl yurt dışına yapacağınız seyahatler önemli olacak. Bolluk gezegeni Jüpiter ve ilham veren Neptün'ün etkisiyle hayallerinize yaklaşacaksınız. Seyahatlerde tanışacağınız kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Ses getirecek çalışmalara imza atacaksınız. Jüpiter birçok fırsatı ayağınıza getirecek. Patronlarınızla iyi anlaşırken iş sorumluluğunuz artacak.
Dolayısıyla kazancınız da önemli ölçüde yükselecek. İsteklerinizi gerçekleştirirken akıllı ve hızlı davranacaksınız.
Özellikle ağustos ve ekim ayları hem eğlenceli, hem de kazançlı geçecek. Geçen yıl bazılarınız borca girdi. Yaşadığınız sıkıntılar artık geride kalacak...
BİTKİSEL TEDAVİ ALIN!
YAY burçları olarak alternatif tıpla ilgileneceksiniz. Bazılarınız fiziksel görünüşünüze yönelik özen için yoga, bitkisel tedavi, hemopatiye yönelebilirsiniz. Köklü değişimler konusunda istediğinizi elde edeceksiniz. Ruhsal durumunuzu düzeltecek, içinde bulunduğunuz koşullara çabuk uyum sağlayacaksınız.
Sağlık gezegeniniz Venüs, böbrek ve kalçaları etkiler. Bu organlarınıza dikkat etmelisiniz.
Kalça ve bacaklarınıza düzenli masaj yaptırabilirsiniz. Böbrek rahatsızlığı için de bu yıl boyunca en az 2 defa kontrole gidebilirsiniz...
BU DÖNEMLERE DİKKAT
2021'nin ilk 4 ayında:
Dünya özgürlüğe kavuşurken, seyahatleri artan burçlar arasında ilklerdesiniz.
Özgüveninizi toparlıyor, geçmişi kabullenip arkada bırakmaya başlıyorsunuz.
2021'in ikinci 4 ayında:
Sürprizlerle ve ani gelişmelerle dolu aylar olacak...
Mayıs'ta ailenizle ilgili önemli sırlar ifşa olabilir, kimseyle paylaşmayın.
2021'in son 4 ayında:
Çevrenizdeki insanların sizi anlamadığı konusuna takılabilirsiniz.
Yılın son tutulması burcunuzda gerçekleşirken paranız çoğalıyor.
ZİNCİRLERİNİZDEN KURTULUN
2020 yılında hem kendi işinizle hem de çevrenizdeki kişilerin ihtiyaçları ve işleriyle yakından ilgilendiniz. Ancak karşılığını göremediniz. Ancak siz bu duruma takılıp, üzülen birisi değilsiniz. Daima kendi yolunuzu çizen ve rotanızı belirleyebiliyorsunuz. Bu yıl da kendi çizdiğiniz yolda ilerlemek zorundasınız. 2021, zincirlerinizden kurtulduğunuz bir yıl olacak sizin için...