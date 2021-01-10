Bu yıl karşınıza çıkacak şartlarla mücadele edecek, taviz vermeyeceksiniz. Ketum ve kararlı davrandığınızda şartlar sizden yana olacak. Bu yıl düşlediğiniz yolculuklara çıkabilirsiniz. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapacaksınız. Büyük ve önemli projelerin altına imza atarken kendinizi enerjik hissedeceksiniz.

Ancak tek şartı, fazla strese girmemeniz gerekiyor. Finans evinizde birçok değişime yol açacak. Yeni tanışacağınız kişiler, size iş ortaklığı bile teklif edecek. Yaratıcılığınız bu yıl sizin rehberiniz olacak.