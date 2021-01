İtfaiye ve TOMA araçlarının yangına hemen müdahale ettiğini belirten Erin, şunları kaydetti:

CAN KAYBI YOK

"Herhangi bir can kaybı yok. İçeride sadece Şanlıurfa'nın değil, bölgedeki illerin de ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sürü malzeme vardı, 7-8 milyon lira civarında bir malzeme olduğunu söyleyebiliriz. Her ihtimale karşı bütün ilçelerimizden ve komşu illerden de itfaiye desteği talep edildi."

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.