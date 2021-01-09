Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.01.2021 23:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2021 23:40
    ABONE OL

    Ünlü beyzbolcu Babe Ruth, maç sırasında başını serin tutmak için kepinin altına hangisini koyardı?

    Dünyaca ünlü beyzbolcu Babe Ruth, maç sırasında başını serin tutmak için kepinin altına hangisini koyardı ve her iki vuruşta bir bunu yenilerdi sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Dünyaca ünlü beyzbolcu Babe Ruth, maç sırasında başını serin tutmak için kepinin altına hangisini koyardı ve her iki vuruşta bir bunu yenilerdi sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Dünyaca ünlü beyzbolcu Babe Ruth, maç sırasında başını serin tutmak için kepinin altına hangisini koyardı ve her iki vuruşta bir bunu yenilerdi?

    A: Karpuz kabuğu

    B: Biftek

    C: Lahana yaprağı

    D: Nane kurusu

    Doğru cevap: C: Lahana yaprağı

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Ünlü beyzbolcu Babe Ruth, maç sırasında başını serin tutmak için kepinin altına hangisini koyardı?