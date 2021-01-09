Dünyaca ünlü beyzbolcu Babe Ruth, maç sırasında başını serin tutmak için kepinin altına hangisini koyardı ve her iki vuruşta bir bunu yenilerdi sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Dünyaca ünlü beyzbolcu Babe Ruth, maç sırasında başını serin tutmak için kepinin altına hangisini koyardı ve her iki vuruşta bir bunu yenilerdi?

A: Karpuz kabuğu

B: Biftek

C: Lahana yaprağı

D: Nane kurusu

Doğru cevap: C: Lahana yaprağı