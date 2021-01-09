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    • 10.01.2021 05:38
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    'da tren kazası! İş makinesi ile çarpıştı

    Dörtyol'da hemzemin geçitte yük treni ile iş makinesi çarpıştı. Gece saatlerinde yaşanan kaza sonucu kepçe operatörü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

    AA
    Hatay'da tren kazası! İş makinesi ile çarpıştı

    'ın Dörtyol ilçesinde, hemzemin geçitte yük treni ile iş makinesinin çarpışması sonucu kepçe operatörü yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi Çaykara mevkisinde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte yük treni ile iş makinesi çarpıştı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Yaralanan iş makinesi operatörü Fahri A, 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fahri A. ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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