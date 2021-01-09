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    • Yaşam
    • 09.01.2021 23:05
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    • 09.01.2021 23:07
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    Görgüsüz iki genç kadın, sını ateşe vererek sigaralarını yaktı! Halktan "cezalandırın" talebi...

    örf ve ananelerine uymayan bir görgüsüzlük olayıyla karşılaştık. Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kadınların yakalanıp, cezalandırılmasını talebinde bulundu.

    DHA
    Görgüsüz iki kadın 200 lirayla sigaralarını yaktı

    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, büyük tepki çekti. Sosyal medyada canlı yayın yapan 2 genç kadın, takipçileriyle tartışmaya başladı.

    Bu sırada kendilerine yazılanlara cevaplar veren kadınlardan biri, cüzdanındaki parayı gösterip, "Senin harcadığın parayla biz sigaramızı yakıyoruz" dedi. Ardından lık banknotu yanındaki arkadaşına verdi. Arkadaşı da parayı ateşe verdi. Yanan parayı elden ele dolaştıran 3 kişi, sigaralarını yaktı.

    GÖRÜNTÜLER, TEPKİ TOPLADI

    Sosyal medya kullanıcıları, nın aşağıladıkları iddiasıyla bu kişilere yoğun tepki gösterdi.

    Bir kullanıcı, 'nün sosyal medya hesabınıı da etiketleyerek, "Hem paramıza hem devletimize yapılmış apaçık bir saygısızlık" dedi. Kullanıcılar, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

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