SON DAKİKA: Kampanya yalanıyla SGK'yı 6 milyon lira dolandırdılar

Sözde göz tarama kampanyasıyla sağlıklı gözlere lazer tedavisi uygulayan ve SGK'yı yaklaşık 6 milyon lira zarara uğratan Özel Avrupa Şafak Hastanesi davasının detaylarına ulaşıldı. Soruşturmada hastane sahibi ve doktorlar da dahil 13 şüpheli var. Şüpheliler "Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Vücut bütünlüğüne zarar vermek"le suçlanıyor. İddiaya göre; şüpheliler "Genel göz taraması ve kampanya var" diyerek mağdurları hastaneye çekti. Sağlıklı olan gözlerine, rızaları dışında lazer tedavisi uygulayıp delik açtı. Tedavi sonrasında mağdurların gözlerinde yanma, yaşarma, eskisi gibi uzağı ve yakını görememe sorunları belirdi. 291 mağdurun gözünde hasar kaldı. İşlemler hastane yönetimi tarafından faturalandırıldı. İşte detaylar: