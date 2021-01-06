Korkunç olay 3 yıl önce Hatay'da yaşandı. Fatoş B.'nin kızı henüz 12 yaşındayken aile dostları Süleyman S. tarafından cinsel istismara uğradı. Dehşet, küçük kızın davranışlarındaki değişiklikleri ailesinin fark etmesiyle ortaya çıktı. Süleyman S. tutuklandı. Ancak 1 yıl sonra serbest bırakıldı.

Bu kez hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. 22 yıl hapis cezası aldı. Tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılan Süleyman S.'nin, Fatoş B.'yi ve ailesini tehdit etmeye devam ettiği ortaya çıktı. Acılı anne "Sosyal medya üzerinden kızıma çeşitli cinsel içerikli mesajlar yolluyor. Biz onlar için tekrar savcılığa başvurduk. Yakalanması için karar çıktı.

TEHDİT MESAJLARI



Ama hala bizi tehdit etmeye devam ediyor. Bu şahsın oğlu, evimin önündeki aracımın yakıt deposuna şeker döküyor, aynaları parçalıyor... Benim ölmem mi gerecek bu adamın yakalanması için. Artık sesimin duyulmasını istiyorum" diye konuştu.