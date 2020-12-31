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    • Yaşam
    • 31.12.2020 15:47
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    • 31.12.2020 15:57
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    'ta kan donduran olay! Torunlarının gözü önünde bıçakladı

    ne göre 'ta 3 çocuklu .'yi babası M.K. henüz bilinmeyen bir nedenle boğazından bıçakladı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, baba polis merkezine götürüldü. Olayı gören bir kişi, "Adam geldi bıçağı çıkardı. Biz durdurmaya çalıştık. Herkesi topladık biz adam kapıyı kilitledi." diye konuştu.

    Olay saat 14.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi 316 Sokak'ta yaşandı. Baba M.K. henüz bilinmeyen bir sebepten, 3 çocuk annesi Dilek D.'yi boğazından bıçakladı.

    Bağrışma seslerini duyanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, baba M.K. polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Hastaneye kaldırılan yaralı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Olayı gören bir kişi, "Adam geldi bıçağı çıkardı. Biz durdurmaya çalıştık. Herkesi topladık biz adam kapıyı kilitledi." diye konuştu.
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    Haberler Yaşam Esenyurt'ta kan donduran olay! Torunlarının gözü önünde bıçakladı