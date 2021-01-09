Konya'nın Karapınar ilçesinde 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen, krater yapıya sahip Meke Gölü kuruyunca haritadan silinme noktasına geldi. Bölgede 27 yıldır TEMA Vakfı'nın gönüllü temsilciliğini yapan Musa Ceyhan (68), havzada yer altı suyunun çekilmesiyle gölün güzelliğini oluşturan suyun tamamen kuruduğunu belirterek, "Gölümüz 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak biliniyordu. Kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yer altı su seviyesinin hızla azalması sonucu göl kurudu.
Meke Gölü yer altı suları çekilmeden önce, masmavi gölümüz vardı. Çeşitli kuş türleri gelir, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeriydi. Ancak Meke Gölü kuruyunca ne kuşlar, ne de turistler gelmez oldu'' dedi.
SICAKLIK 25 DERECE OLACAK!
İstanbul'da daha kuvvetli olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yağmur olacağı belirtildi. Ancak beklenen yağışlarla birlikte lodosun da etkili olması bekleniyor. Lodosun etkisiyle hissedilen sıcaklıkların artacağını söyleyen uzmanlar, ''Sıcaklıklar ayın 13'üne kadar ortalamaların üzerinde seyredecek. Özellikle pazartesi ve salı günü 25 dereceleri görebiliriz. Bu koşullarla sıcaklık rekoru bile kırabilir'' açıklamasını yaptı.
Meke Gölü yer altı suları çekilmeden önce, masmavi gölümüz vardı. Çeşitli kuş türleri gelir, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeriydi. Ancak Meke Gölü kuruyunca ne kuşlar, ne de turistler gelmez oldu'' dedi.
SICAKLIK 25 DERECE OLACAK!
İstanbul'da daha kuvvetli olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yağmur olacağı belirtildi. Ancak beklenen yağışlarla birlikte lodosun da etkili olması bekleniyor. Lodosun etkisiyle hissedilen sıcaklıkların artacağını söyleyen uzmanlar, ''Sıcaklıklar ayın 13'üne kadar ortalamaların üzerinde seyredecek. Özellikle pazartesi ve salı günü 25 dereceleri görebiliriz. Bu koşullarla sıcaklık rekoru bile kırabilir'' açıklamasını yaptı.