Balıkçılar Kuşadası açıklarında yakaladıkları ay balığı ile şaşkına döndü.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına yaklaşık 300 kilo ağırlığında dev ay balığı takıldı.
Ağları toplamaya başlayan balıkçılar, güneş veya ay balığı olarak bilinen balığın ağlarına takıldığını gördü.
AĞLARDAN KURTARDILAR
Büyük şaşkınlık yaşayan balıkçılar, yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki ay balığını iple bağlayarak, ağlardan kurtardı.
DENİZE BIRAKTILAR
Nesli tehlike altında olan ay balığı, daha sonra ip kesilerek denize bırakıldı.
Balıkçılar o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti.