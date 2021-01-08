Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.01.2021 01:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2021 01:37
    ABONE OL

    lar gözlerine inanamadı! 300 kilo ağırlığındaki ...

    lar açıklarında yakaladıkları ile şaşkına döndü. Denize açılan balıkçıların ağına yaklaşık 300 kilo ağırlığında dev ay balığı takıldı. Balıkçılar, nesli tehdit altında olan dev balığı yeniden denize bıraktı.

    DHA
    Balıkçılar gözlerine inanamadı!

    Balıkçılar Kuşadası açıklarında yakaladıkları ay balığı ile şaşkına döndü.

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına yaklaşık 300 kilo ağırlığında dev ay balığı takıldı.

    Ağları toplamaya başlayan balıkçılar, güneş veya ay balığı olarak bilinen balığın ağlarına takıldığını gördü.

    AĞLARDAN KURTARDILAR
    Büyük şaşkınlık yaşayan balıkçılar, yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki ay balığını iple bağlayarak, ağlardan kurtardı.

    DENİZE BIRAKTILAR
    Nesli tehlike altında olan ay balığı, daha sonra ip kesilerek denize bırakıldı.

    Balıkçılar o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Balıkçılar gözlerine inanamadı! 300 kilo ağırlığındaki ay balığı...