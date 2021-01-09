Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz?

A: İşe geç gitmek

B: İş yerinde uyuyakalmak

C: Hamilelere yer vermemek

D: Sıraya girmemek

Doğru cevap: B: İş yerinde uyuyakalmak