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    • 09.01.2021 22:31
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    • 09.01.2021 22:38
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    'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz? sorusu

    'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve ayıplanmaz?

    'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Japonya'da hangisi normal kabul edilir ve yapan kişi ayıplanmaz?

    A: İşe geç gitmek

    B: İş yerinde uyuyakalmak

    C: Hamilelere yer vermemek

    D: Sıraya girmemek

    Doğru cevap: B: İş yerinde uyuyakalmak

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