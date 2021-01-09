Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.01.2021 22:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.01.2021 22:43
    ABONE OL

    Hangisi, Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir? Azrail, Cebrail, Mikail, Adem...

    Hangisi, Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Hangisi, Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir?

    Hangisi, Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Hangisi, Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir?

    A: Azrail

    B: Cebrail

    C: Mikail

    D: Adem

    Doğru cevap: A: Azrail

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Hangisi, Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir? Azrail, Cebrail, Mikail, Adem...