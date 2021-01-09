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    • 09.01.2021 20:42
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    • 09.01.2021 20:44
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    'de ve 'de orman ı

    ’nin ilçesi ve ilçesinde orman ı çıktı. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için köylü vatandaşlar ile birlikte Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri teyakkuzda bekliyor.

    İHA
    İki bölgede orman yangını!

    'nin ilçesi ve ilçesinde orman ı çıktı.

    EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
    Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için köylüler ve ekiplerin çalışmaları sürüyor.

    Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesine bağlı Dernek köyünde sabah saatlerinde başlayan ve hızla yayılan örtü yangını ormanlık arazide etkisini devam ettiriyor.

    Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için köylü vatandaşlar ile birlikte Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri teyakkuzda bekliyor.

    Ardeşen ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde çıkan orman yangının da devam ettiği bildirildi.

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    Haberler Yaşam Rize'de Pazar ve Ardeşen'de orman yangını