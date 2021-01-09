Rize'nin Pazar ilçesi ve Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için köylüler ve ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesine bağlı Dernek köyünde sabah saatlerinde başlayan ve hızla yayılan örtü yangını ormanlık arazide etkisini devam ettiriyor.

Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için köylü vatandaşlar ile birlikte Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri teyakkuzda bekliyor.

Ardeşen ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde çıkan orman yangının da devam ettiği bildirildi.