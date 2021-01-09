GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Olayın gerçekleştiği sokakta oturan Nedim Aktaş, yaşananları anlattı. Aktaş, "Ben balkonda sigara içiyordum. Siyah taksi geldi buraya. Bu köşede durdu. Bir el sıktı. Sonra gitti taksinin önünde durdu. 4-5 elde taksinin içinde sıktı adama. Sonra adama küfür etti. Arabaya bindi yukarı doğru gitti." dedi.

Başka bir sokak sakini ise, "Biz üst katta oturuyorduk. Pat diye bir ses geldi. 5 el ateş etti. O sırada ben camdan baktım. Aşağı indiğimizde zaten herkes aşağı inmişti. Sonra kardeşi geldi. Yaralıyı taksinin arka koltuğuna attılar. Hastaneye götürdüler." diye konuştu.