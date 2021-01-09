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    • 09.01.2021 22:35
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    • 09.01.2021 22:43
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    10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan sonra gittiği okulda aynısını yaptığı için okuldan atılan kimdir?

    10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha için bir kez daha okuldan atılan kimdir sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha için bir kez daha okuldan atılan kimdir sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: 10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha için bir kez daha okuldan atılan kimdir?

    A: Hitler

    B: Churchill

    C: Mussolini

    D: Stalin

    Doğru cevap: C: Mussolini

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    Haberler Yaşam 10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan sonra gittiği okulda aynısını yaptığı için okuldan atılan kimdir?