10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan sonra gittiği okulda aynısını yaptığı için okuldan atılan kimdir?

10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha için bir kez daha okuldan atılan kimdir sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 10 yaşındayken sınıf arkadaşını bıçakladığı için okuldan atılan ve gittiği sonraki okulda başka bir öğrenciyi daha için bir kez daha okuldan atılan kimdir?

A: Hitler

B: Churchill

C: Mussolini

D: Stalin

Doğru cevap: C: Mussolini