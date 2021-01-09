İzmir'de hareketli gece! Polis alarma geçti

Olay Yeri İnceleme ekipleri de taksi içerisinde çalışma yaptı. Taksimetrenin 315 lira tutarında açık vaziyette olduğu öğrenildi. Öte yandan, taksinin çarptığı ileri sürülen E.K. ise SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.