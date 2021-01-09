



'KEKOVA HARİKA BİR YER'

Denize girenlerden Rus İrina Lozuk ise, "Moskova'dan geldim. Şu anda Moskova'da hava sıcaklığı eksi 20 derece. Kekova'da 20 derece. Buraya gelmek çok güzel bir gün yaşattı bize. İyi ki bu tura katılmışım. Su çok güzeldi. Bu mevsimde denize girmek bir hayal bizim için. Kekova harika bir yer. İlk kez geldim. Ama bu son olmayacak. Türkiye'ye yine geleceğim" diye konuştu.

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