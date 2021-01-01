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    • 01.01.2021 15:14
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    'da turistler yeni yılın ilk gününü denize girerek geçirdi

    ’da sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah sona eren yabancı turistler, dünyaca ünlü sahile gelip yeni yılın ilk gününde denizin ve güneşin tadını çıkardı.

    İHA
    Yeni yılın ilk gününde denize girdiler

    Antalya'da sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah sona eren yabancı turistler, dünyaca ünlü sahile gelip yeni yılın ilk gününde denizin ve güneşin tadını çıkardı.



    İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ile gönderdiği 4 günlük yılbaşı kısıtlama genelgesi sonrası Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi, Antalya'da yeni yılın ilk gününe sakin girdi. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.



    Antalya İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla turistler de dahil olmak üzere dün akşam saat 21:00 ile bu sabah saat 10:00 saatleri arasında Konyaaltı sahilinin de aralarında bulunduğu bazı alanlara girme yasağının sona ermesiyle birlikte turistler soluğu sahilde aldı.



    TURİSTLER DENİZİN TADINI ÇIKARDI
    Genel kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler sahilin tadını çıkardı.

    Sahilde bazı turistler güneşlenirken, bazıları da denize girip yılın ilk deniz keyfini gerçekleştirdi. Bol bol hatıra fotoğrafları çekinen turistler, yürüyüş de yaptı.

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    Haberler Yaşam Antalya'da turistler yeni yılın ilk gününü denize girerek geçirdi