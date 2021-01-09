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    • Yaşam
    • 09.01.2021 12:11
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    • 09.01.2021 12:11
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    Feci ölüm! ne çarpıp hayatını kaybetti

    'de ahşap palet doğrama atölyesinde çalışan 25 yaşındaki Suriyeli Abdurrahman Ahmet, taşıdığı tomruk nedeniyle dengesini kaybetti. Ahmet, dengesini kaybedince ne çarptı ve hayatını kaybetti.

    DHA
    Feci ölüm! Hızar makinesi...

    Olay, bugün saat 08.30 sıralarında, Manisa Alaşehir Barış Mahallesi Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan M.M.'ya ait iş yerinde meydana geldi.

    Evli ve 2 çocuk babası Abdurrahman Ahmet, tomruk taşıdığı sırada dengesini kaybedip, hızar makinesine çarptı.

    İhbar üzerine gelen ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Abdurrahman Ahmet, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Ahmet'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, aynı iş yerinde çalışan Mahsun Kocatepe,

    "Makinaya arkam dönük, testere yağlıyordum.

    Arkadaş tomruğu taşımaya çalışırken ayağı kaymış, makinaya doğru düşmüş" dedi.
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