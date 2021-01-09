



AŞK ATEŞİ YANIYOR

Bu yıl aşktaki sorunlar bitecek. Davranışlarınızı etkileyen ve yönlendirebilen etkenleri lehinize çevireceksiniz. Aşka çok değer vermeniz sizi cinsel dürtüleri yüksek ilişkilere yöneltecek. İlham veren Neptün, manevi duygularınızı körükleyecek ve size haz veren işler yapacaksınız. İlişkilerde karşılıklı iletişimin önemli olduğunu göreceksiniz. Siz, karşınızdaki kişiye iyimser yaklaşan ve güvenen, çocuksu bir kişiliğe sahipsiniz. Bu yıl aşkta bazı acı gerçeklerle karşılaşacaksınız, suçu kendinizde arayın.