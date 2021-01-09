Akrep burcu olanlar, işinizle ilgili konularda tatlı dilli ve politik davranmanın avantajlarını göreceksiniz. Başarılı çalışmalara imza atarak işinizde manevi tatmin sağlayacaksınız. Kendinizi geliştirirken etrafınıza da örnek olacaksınız.
İnatçı tavrınız kişiliğinizi olumsuz etkileyecek, sabırlı olmaya çalışın. Yeni yılda başlayamadığınız veya cesaret edemediğiniz bir işi pratiğe dökeceksiniz. Kariyer gezegeniniz bu yıl size tüm iyi niyetiyle eşlik edecek ve para kazanmanıza yardım edecek.
KAZANCINIZ ARTACAK
Akrep burçları olarak 2021'de koşulları istediğiniz gibi kullanacaksınız. Sosyal konularda, arzu ettiğiniz halde şimdiye kadar yapamadığınız aktiviteler üzerinde yoğunlaşacaksınız. Aile içi uyum konusunda olumlu gelişmeler devam edecek.
Onlara olan ilginizdeki artışın yanında, kariyer alanında değişim fırsatlarıyla karşılaşacaksınız. Yatırım konularında aynı fikirleri paylaştığınız ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraber olacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Bu sayede kazancınız artacak, cebiniz para ile dolacak.
AŞK ATEŞİ YANIYOR
Bu yıl aşktaki sorunlar bitecek. Davranışlarınızı etkileyen ve yönlendirebilen etkenleri lehinize çevireceksiniz. Aşka çok değer vermeniz sizi cinsel dürtüleri yüksek ilişkilere yöneltecek. İlham veren Neptün, manevi duygularınızı körükleyecek ve size haz veren işler yapacaksınız. İlişkilerde karşılıklı iletişimin önemli olduğunu göreceksiniz. Siz, karşınızdaki kişiye iyimser yaklaşan ve güvenen, çocuksu bir kişiliğe sahipsiniz. Bu yıl aşkta bazı acı gerçeklerle karşılaşacaksınız, suçu kendinizde arayın.
SAĞLIĞA DİKKAT
Bu yıl sağlığınız çok iyi. Yılın ikinci yarısı çok meşgul olacaksınız. Sağlığınız için gerekli enerjiyi temkinli kullanın. Sağlık gezegeniniz Mars, kalınbağırsak cinsel organlar ve adalelerinizi etkiler. Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Boğaz ve boyun sağlığınızı ihmal etmeyin. Kesici, yakıcı aletlerden uzak durun. Elektrikli ev aletleri bozulabilir. Kazalara karşı tedbirli olun. İçiyorsanız sigarayı bırakmanın ya da diyete başlamanın tam sırası.
ÇOCUK İÇİN BAHAR AYLARI UYGUN
Mayısta bolluk gezegeni Jüpiter, aşk ve sosyal hayat evinizde ilerleyecek. Karşılaşacağınız engellerle mücadele edecek güçtesiniz. Başlayacağınız yeni yaşamda insiyatifinizi kullanacak ve şartları kendiniz belirleyeceksiniz. İlişkiniz varsa anlık kaçamaklar uğruna onu tehlikeye atmayın. Çocuğu olmayan Akrepler çocuk sahibi olmak isteyecekler. Evinizde değişiklikler yapmak gündeme gelecek.
2021'DE SİZİ NELER BEKLİYOR? - ASTROLOG KATE HERNANDEZ
YARIN: YAY BURCU