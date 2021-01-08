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    • 08.01.2021 18:42
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    Son dakika: Kısıtlama öncesi 'da kilitlendi! İşte İstanbul yol durumu

    Son dakika haberi... genelinde hafta sonu uygulanacak olan kısıtlama öncesi 'da durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat yoğunluk yüzde 70'in üzerinde ölçüldü.

    AJANSLAR
    İstanbul'da trafik kilitlendi!

    Türkiye genelinde hafta sonu uygulanacak olan kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik durma noktasına geldi.



    Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başlıyor.

    Kısıtlama öncesi İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.45'de yoğunluk yüzde 71 olarak ölçüldü.

    İŞTE YOĞUNLUK HARİTASI

    EMİNÖNÜ'NDE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU
    Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. Çok sayıda kişi, evlere kapanmadan önce alışveriş yapmak için Mısır Çarşısı'na akın etti ancak sosyal mesafe kuralı unutuldu. İğne atsan yere düşmeyecek kalabalık arasında dolaşan polis drone'u, sosyal mesafe ve maske kuralını hatırlattı.

    "ALIŞVERİŞ YAPIP, EVİMİZE GİDECEĞİZ"
    Eminönü'ne alışverişe gelen bir kişi, "İki günlük kısıtlama var, alışverişimizi yapıyoruz, evimize gideceğiz. Kalabalık. Biz geldiğimizde daha sakindi ama öğleden sonra kalabalıklaştı" diye konuştu.
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    Haberler Yaşam Son dakika: Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik kilitlendi! İşte İstanbul yol durumu