350 bin liralık gasp yalanı! Gerçek araç kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı

İKİNCİ KEZ İFADESİ ALINIRKEN SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bu gelişme üzerine mağdur Ümit A. polis ekipleri tarafından bir kez daha sorguya alındı. Şüpheli suçunu itiraf ederken, sahte gasp planını kuzenleri olan Murat A. ve Şener A. ile birlikte yaptığını itiraf etti. Bunun üzerine polis şüphelilerden Murat A.'yı olayda kullandıkları otomobille birlikte Sakarya'nın Karasu ilçesinde, diğer şüpheli Şener A.'yı ise çalınan 350 bin lira ile birlikte İstanbul'da yakalandı.