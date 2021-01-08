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    • Yaşam
    • 08.01.2021 21:23
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    • 08.01.2021 22:25
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    'de eşine 'Bugün ikimiz de öleceğiz' deyip ne daldı! 1 ölü, 8 yaralı

    'de bir koca dehşet saçtı. ilçesinde eşiyle araçta tartışan , "Bugün ikimiz de öleceğiz" diyerek cipi nde araçların üzerine sürerken, dehşet anları tesisteki güvenlik kameralarına yansıdı.

    DHA
    Dinlenme tesisine daldı

    Kocaeli'de bir koca dehşet saçtı.

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşiyle araçta tartışan Naci Ak, "Bugün ikimiz de öleceğiz" diyerek cipi dinlenme tesisinde araçların üzerine sürerken, dehşet anları tesisteki güvenlik kameralarına yansıdı.

    Hızla gelen cip, dinlenme tesisin önündeki otomobile çarparken, tesisin önünde bulunan aracın geldiğini fark ederek kaçmaya çalışanlar kurtulamadı. Cipin çarptığı kişi yaşamını yitirirken, cipin çarptığı otomobile binmeyen çalışan bir kadın ise son anda kurtuldu.

    ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
    Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, cinnet geçiren kişinin boğazından kanların aktığının görüldü.

    Kanlar içerisinde kalan Naci Ak'ı çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştı. 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma devam ederken, kendisine zarar veren Naci Ak'ın Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sürüyor.

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    Haberler Yaşam Kocaeli'de eşine 'Bugün ikimiz de öleceğiz' deyip dinlenme tesisine daldı! 1 ölü, 8 yaralı